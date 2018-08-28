﻿金管六度入市救港匯 兩周累接225億沽盤

雖然港股反彈，但資金持續流走，港匯昨下午時段又徘徊於7.85弱方兌換保證價，金管局需再出手承接港元沽盤，買入39.25億港元，為兩周內六度入市，累計買入約225億港元，令本周三銀行體系總結餘將跌破900億港元。



港元拆息偏軟，港匯連日走弱，昨早段已觸及7.85兌1美元，其後亦靠近於該水位，在午段又持續低企於7.85，結果金管局需於香港時段接貨，令明日（本周三）銀行總結餘減至869.76億港元。



對於港匯續弱，渣打香港外匯策略師張敬勤認為，主要受港美息差引致套息活動所致，因昨短期港元拆息仍然低企，反映短期流動資金充裕，意味金管局有可能需要繼續入市，資金將進一步流走。他指中美貿摩擦尚未解決，美國極大機會9月加息，相信港股昨反彈只屬短線情況，種種因素均令港匯偏軟，故資金流走的機會仍較大。



港匯續疲軟 受港股主導



上商財資業務處研究部主管林俊泓則指，雖然港股昨日反彈，但港匯續見7.85，且要金管局在香港時段承接港元沽盤，又是自4月入市以來屬香港時段接盤規模最大的一次，如此一來反映投資者趁港股反彈套現走資，二來反映本港銀行自行吸納港元沽盤的能力大降，以至金管局需在香港時段出手。他指市場對港股造好的持續性抱有懷疑，中美貿易戰或再升級，估計未來港匯將續受港股表現主導，7.85的水平應會徘徊一段時間，金管局需斷續地入市買港元。由於走資速度較預期快，料9月銀行結餘可能會降至500億至600億元。



1周至2個月港元拆息昨日齊下跌，1周拆息回落至不足1厘，報0.99厘；供樓相關的1個月拆息再微降至1.44厘；即使隔夜息亦僅報0.6厘。李若凡預計，港元拆息只會緩慢上升，直至9月底，一個月港元拆息或見1.8厘，而銀行總結餘則可能維持在500億港元以上水平。除非外部不確定性如貿易戰升級及新興市場震盪加劇，導致香港市場資金外流，否則9月本港上調最優惠利率的機會仍較12月為低。