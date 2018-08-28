﻿中期虧損擴大逾1.3倍 眾安在線蝕6.67億人幣

眾安在線（6060）上半年承保業務仍勁蝕，錄得承保虧損8.68億元（人民幣，下同），拖累中期淨虧損6.67億元，較去年蝕2.87億元大幅擴大逾1.3倍。綜合成本率達124%，即每承保100元的保費，眾安要倒蝕24元。



眾安首席財務官鄧銳民指，隨科技應用加強，及規模效應浮現，料綜合成本率在1至2年會有明顯改善。眾安在線昨日收報38港元，跌1.7%，但較招股價59.7元累計跌36%。



綜合成本率屬於評估保險公司承保質量的重要指標，反映保險公司的賠付比率和費用率的總和，以100%為盈虧分界線，高於此界線意味出現虧損；低於100%則反映有盈利。



總保費收入51億升逾倍



上半年眾安在線總保費收入51.48億元，升逾1倍；研發支出3.74億元，大增91%。總投資收益率由去年同期的3.3%，降1.5個百分點至上半年的1.8%。



眾安首席財務官鄧銳民指，眾安上半年的承保業務實際已見改善，綜合成本率由去年全年的133.1%，降9.1個百分點至上半年的124%。他認為是反映了科技投入，帶動業務改善，下半年將繼續增加在科技研發的投入，以助提升營運效率。



鄧銳民又謂，在成本中渠道費佔比較高，相信未來在規模效應下，可以有力控制渠道費，下半年的綜合成本率有進一步改善，並於未來1至2年有較明顯改善。



子公司眾安在線保險經紀6月底獲銀保監許可，在內地經營保險經紀業務。眾安一直以線上渠道銷售產品，如今成立經紀團隊，首席執行官陳勁表示，透過經紀團隊考慮兼容銷售其他保險公司的產品。