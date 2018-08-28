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﻿中石化多賺逾半 股價大漲5%

2018-08-28 列印
　　受惠於上游業務虧損大幅減少、中下游業務盈利穩步提升，中石化（386）中期多賺51.8%，業績勝預期，刺激股價昨日大升5%，收報7.9元，創三個月新高。該公司董事長兼總裁戴厚良昨日表示，未來或會進一步增加上游勘探及開發的資本開支，例如在塔里木盆地已發現新油區產量，而在天氣然管道建設方面的投資也較去年有明顯增加，以應對未來天然氣需求快速增長的需要。

　　該公司的業績報告指出，受貿易摩擦、地緣政治衝突等因素影響，預計下半年國家油價走勢不確定性增加。財務總監王德華昨日表示，該公司對於油價的預測與主流機構相若，相信將在70至80美元之間徘徊。
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