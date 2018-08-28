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﻿申洲多賺兩成派85港仙

2018-08-28 列印
　　將於下月10日成為藍籌股的申洲國際（2313），昨日派發截至今年6月底止中期成績表，今年上半年純利21.78億元（人民幣，下同），較去年同期多賺21.1%。期內，銷售額錄得91.59億元，按年增長10.8%。每股盈利1.45元，按年增加14.2%。派中期息每股85港仙，派息較去年同期增21.4%。雖然增派息，但申洲股價昨日逆市微跌約0.46%，報95.45元。

　　該公司佔比最大的運動類產品銷售收入，於期內按年增12.6%。休閒類產品銷售額收入，按年增5%。內衣類產品銷售額收入，按年升15.1%。申洲的國際銷售佔比為71.4%，歐洲及日本業務收入均跌4%，來自美國的收入增加25%，而國內銷售增長32%。
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