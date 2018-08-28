﻿中環IFC外望——羅康瑞女做執董 為瑞房接班鋪路？

瑞安房地產（272）噚日除咗公佈中期業績，董事局都有人事變動，就係主席羅康瑞個女羅寶瑜（見圖）成為執行董事。羅康瑞話，年初羅寶瑜喺董事會做業務介紹嗰陣表現出色，獲董事局成員極力邀請「入局」，「我對仔女要求都好嚴格，成日都話遲啲先（入董事局）」。



對於未來嘅接棒問題，佢就冇正面回應，但就話「呢層你要問佢，佢要唔要接班我都唔知」。佢話，雖然佢對瑞安有控股權，但希望公司向住專業管理方向發展態度不變，「我個家族都有發生變遷同鬥爭，我唔希望呢啲事發生喺我自己嘅家庭。」



據瑞房通告披露，現年35歲嘅羅寶瑜工作資歷相當豐富，包括曾負責公司旗下嘅中國新天地項目發展策略同項目定位，同埋領導公司嘅人力資源部、行政服務部同流程與信息管理部。佢喺2012年8月加入瑞房，而喺加入瑞房之前，曾經喺紐約市幾間建築及設計公司任職，其中包括喺零售設計享負盛名嘅Studio Sofield。學歷方面，羅寶瑜就喺麻省韋爾斯利學院建築系畢業。瑞房亦都公佈，羅寶瑜年薪係360.7萬元。



滙豐突襲共享空間 三路搶佔初創先機



滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀表示，為融入初創企業生態圈，中小企部門昨起一連兩星期兵分三小隊共30人，進駐三個在觀塘、黃竹坑及銅鑼灣的共享工作空間，走進初創企業社群，提供不同解決方案，相信此舉創本港銀行先河。某程度正好反映滙豐面對新形勢需要變陣，主動出擊尋找中小企業務商機。



租金較平的共享工作空間，已成初創企業聚腳地，它們愛在那裏見客戶、開會及建立網絡。有見及此，陳慶耀認為，銀行也要走進它們的生態圈。一連兩周，滙豐工商金融中小企業的團隊共約30人，將兵分三小隊分別在上述三個地區的The Wave、 Campfire及The Desk旗下的共享工作空間設立「期間限定」辦公室，主動與那裏的初創企業溝通，並提供工商金融諮詢服務。



高瞻