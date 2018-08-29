﻿資金外流加速 港匯徘徊7.85 金管再接78.5億港元沽盤

本港資金外流加速，港匯繼續低位徘徊於7.85弱方兌換保證價，金管局一連兩日3度入市買港元，昨再於亞洲時段再接下規模達78.5億的港元沽盤，即兩日內共買入145.7億港元，令明日（30日）銀行體系總結餘進一步跌破800億港元水平。



港匯昨又多次觸及7.85，金管局繼周一先後兩次分別買入39.25億及27.95億港元後，昨於亞洲時段再買入78.5億元，為金管局8月內第8度入市，若計及自4月以來的入市行動，金管局承接的港元沽盤累計規模已過一千億元，明日銀行總結餘將降至763.5億元。



光大銀行金融市場部資金業務副主管顏劍文指，港匯弱、資金走主要由於套息交易，以及股市底子仍弱所致。



按現時形勢，估計金管局會繼續密密入市，資金將持續流走，要有待銀行總結餘再跌，令港美息差收窄，才會令走資步伐減慢，但仍存變數，因為隨着港元拆息緩緩上升，銀行持有外匯基金票據的意欲或會減弱，繼而減持外匯基金票據並將資金拆出市場，並增加市場流動性，拆息又會偏軟。



結餘或降至500億元



對於港匯弱勢，星展香港財資市場部董事總經理王良享也指，由套息活動引致，因1個月拆息的港美息差仍闊達60至70點子，預期短期仍會維持現狀，因銀行總結餘尚未跌至一個可觸發隔夜息大幅抽升的水平，相信當隔夜息攀升才有助帶動其他期限的拆息向上，令港美息差收窄，並止着套息活動，港匯才有望轉強。不過，美國聯儲局9月加息在望，料港美息差難收窄，金管局亦需不停地承接港元沽盤，9月銀行總結餘或降至500億元以下。



港元拆息續軟，1周至1個月拆息介乎0.98厘至1.42厘不等。隔夜息則報0.67厘。



另外，人民幣岸價（CNY）連升兩日，日盤昨收報6.807兌1美元，上漲101點子。中間價則大升456點子，報6.8052。人民幣離岸價（CNH）方面，高見6.7855，升81點子，但最多曾跌208點子，低見6.8144，截至晚上10時，報6.7863，升73點子。



王良享指，暫未見有新一輪中美貿易談判，人民幣表現亦視乎美匯指數變化，料人民幣升幅有限，最強只見6.7，惟料人民幣亦不會太弱，難跌穿7算。



顏劍文也認為人民幣再升空間不大，因基調偏弱。