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﻿美墨達協議 標指再闖新高

2018-08-29 列印
  美國與墨西哥達成貿易協議，市場對貿易戰的憂慮開始減退，加上美國消費信心指數創2000年以來高，刺激美股昨晚早段繼續上升。

  杜指早段升50點，突破26100點，至於標普指數更曾升穿2900點，再創歷史新高，早段高見2903點。

  至於恒指夜期則窄幅上落，在尾段微跌25點，見28267點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26064點，升14點；納斯達克指數收報8036點，升12點。

  港股在美國的預託證券個別發展，滙控（005）美國預託證券價格曾見70.57港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見363.43港元，較香港收市價跌1.97港元。
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