﻿中農建行純利符預期 農行增速最快錄雙降

四大內銀中，中行（3988）、農行（1288）及建行（939）昨同日齊齊派中期成績表，均符預期，純利增長介乎5.2%至6.6%，由1090億元（人民幣，下同）至1470億元，當中建行盈利達1470億元，跑贏農行及中行，三家內銀都不派中期息。而農行在多項主要指標都有改善，盈利增速最快，亦是四大內銀中，惟獨一間不良貸款能錄得「雙降」的內銀。



內銀的資產質素一直是市場關注焦點，農行、中行和建行上半年的不良貸款率，相較去年底都錄得下跌，當中農行的改善幅度最大，上半年不良貸款率為1.62%，下跌0.19個百分點。另外兩家則輕微改善0.01至0.02個百分點。中行和建行的不良貸款餘額，與去年底比分別增加48.35億元及40.59億元；惟獨農行不良貸款餘額減少28.98億元。



中行、建行及農行上半年純利升幅，分別為5.2%、6.3%和6.6%，至1090億、1470億及1157億元（見附表）。不過，若單計第二季業績，建行及農行在第二季純利錄得倒退，建行第二季純利，按季倒退0.8%；農行第二季純利更按季減少2.9%，相信是受中銀保監在今年4月發表的資管新規所影響。



中銀保監在4月所發表的資管新規，收緊銀行資產管理業務監管，限制銀行出售少於90日的短期理財產品，拖累了銀行諮詢顧問、表外理財和代理保險相關手續費及佣金收入。



中、農、建行佣金報跌



事實上，中行、農行及建行的手續費及佣金收入在第二季，全數錄得下跌，建行在今年第二季的手續費及佣金收入減至310.73億元，按季跌18.1%；至於中行及農行期內手續費及佣金收入，亦分別按季減少了約13%。



人民銀行上半年定向降準效果顯現，反映收入增長動力的淨利息收益率（NIM）方面，建行和農行均錄得明顯改善，建行上半年NIM較去年底擴闊了0.2個百分點，至2.34厘；農行的NIM為2.35厘，升了0.11個百分點。受惠於NIM擴闊，農行及建行上半年淨利息收入分別升10.7%和9.9%。