  • 2018年8月29日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 張祺忠郭炳湘許金山劉德華櫻桃小丸子

日報新聞 > 財經

﻿中銀賺175億 派中期息不變

2018-08-29 列印
  中銀香港（2388）公佈中期業績，今年上半年股東應佔溢利為175.28億元，按年微升0.2%，其中持續經營業務的股東應佔溢利則上升17.7%，每股盈利約1.66元，維持派中期息每股0.545元。中銀於期內淨利息收入按年上升7.5%，至184.9億元，主要由平均生息資產上升所帶動。期內淨息差為1.53%，按年下降10個基點。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.56%，上升10個基點，主要受惠於市場利率上升，以及積極主動管理資產及負債的效果。

　　淨服務費及佣金收入為64.74億元，按年升12%。淨交易性收益大增1.93倍，至20.44億元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd