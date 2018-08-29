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﻿希瑪眼科中期盈利倒退逾半

2018-08-29 列印
　　希瑪眼科（3309）公佈，截至今年6月底止半年盈利1202萬元，按年跌52.6%。每股盈利1.19仙，不派中期息。該公司主席林順潮表示，若撇除北京眼科醫院的虧損1760萬元、人民幣貶值導致匯兌虧損850萬元以及上市費用200萬元，調整後的淨利潤為4010萬元，按年有20.4%的增幅。他並預計，今年下半年，來自內地的收益將會首次超越香港，而今年1月開始營運的北京眼科醫院，明年上半年將可錄得盈利。希瑪眼科昨日公佈業績後，股價大漲4.82%，收報5.22元。

　　期內，希瑪眼科的收益錄得1.92億元，按年增36.93%。其中，來自中國的運營收益錄得74.3%的增幅，達至9100萬元，佔總收益的47.3%；而來自香港的收益則為1.01億元，佔比為52.7%。
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