﻿恒大中期盈利創新高 全年銷售料超額完成

中國恒大（3333）昨日派發2018年中期成績表，無論收入、純利及核心利潤及總資產齊創上市新高，期內純利按年增63.5%，至308億元（人民幣，下同），營業額為3003.5億，增59.8%；總裁夏海鈞解釋，淨利潤提升主要是受惠於長期土儲降低成本；而提前償還1129億元永續債，令利息支出減少200億元，淨負債率較去年底亦大降3成。



夏海鈞預期，今年銷售額有望超額完成，他說︰「只要去化率達50%，完成全年目標就沒有懸念」。



恒大上半年實現合同銷售金額3042億元，完成2018年全年銷售目標5500億元的55%。夏海鈞表示，有望超額完成該銷售指引。他透露，集團下半年有3000萬平方米預售土地面積，已取得預售證的項目貨值約3300億元，新開盤貨值3700億元，即總可售資達7000億元。



該集團上半年淨負債率為127.3%，較去年底降逾三成；總負債水平615億元，與去年末相比，降幅8.4%。夏海鈞表示，降負債是集團的主要戰略目標之一，早前亦定下目標，要於今年內將淨負債率降至140%，明後兩年中期則分別降至100%至70%水平，今年上半年已超額達成目標，故無意再引入戰略投資者以助減債。他稱，淨負債率維持在70%，是屬行業健康水平，集團未來會將土儲資源維持在3億平方米左右，每年降約5%，負債率續降低。



恒大此前有意拆分重組、回A股上市，因此根據中證監規定，2016年度至2017年度都未派發年度股息。該集團仍未回歸A股上市，並於上周宣佈，要將前兩年每股1.13元的股息一次性派發，分紅回報率5%。對此，夏海鈞解釋，回A股上市的評估基準日已經到期，惟該集團尚未上市，評估截止日期已延至今年，故能有窗口派發2016及17年度股息。