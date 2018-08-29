  • 2018年8月29日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 張祺忠郭炳湘許金山劉德華櫻桃小丸子

日報新聞 > 財經

﻿世房中期多賺一成 派息增25%

2018-08-29 列印
  世茂房地產（813）昨日公佈中期業績，純利按年升10.1%，至42.7億元（人民幣，下同），每股盈利126.64分，中期息按年增25%，至每股50港仙。期內，營業額按年升18.8%，至425.7億元，簽約額為723.2億元，完成全年1400億元簽約目標的51.7%。

　　該公司副主席許世壇表示，預計截至8月底，可達成超過1000億元的簽約額，佔全年目標約70%，有信心今年可超額完成目標，但並無計劃上調目標。拿地方面，許世壇指，上半年已經用了近一半的全年拿地資金，下半年會趨向謹慎，除非有特別便宜或特別看好的城市項目。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd