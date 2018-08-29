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﻿星島中期收入6.97億 派息2仙

2018-08-29 列印
  星島（1105）截至今年6月底止中期，賺47.7萬元，期內收入6.97億元。派中期息每股2仙，與去年同期相同。該集團表示，下半年仍具挑戰，將繼續對所有運營部門實施優化，並加快轉型，以提升在電子媒體的市場地位。

  星島集團主席何柱國表示，本地印刷媒體市場競爭激烈，以及白報紙價格自去年年底持續上升，對集團業績造成不利影響。業績公告中提到，據今年首季一些調查報告，《頭條日報》保持香港第一免費報章的地位，周一至周五的平均發行量超過79.9萬份，為發行量最多的報章，讀者人數達121萬人，為所有報章中最高。另據admanGo的統計，《頭條日報》於上半年穩佔報章廣告市場的最大份額。
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