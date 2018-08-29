﻿中環IFC外望——Tesla股東告唔入 馬斯克有覺好瞓

被視為真人版鐵甲奇俠嘅特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk），今年可謂流年不利，麻煩多多。繼之前喺社交媒體亂爆有意將Tesla私有化，惹嚟當地市場監管機構關注之外，最近又因為特斯拉嘅產量問題惹上官非。



Tesla電動車一向好受市場歡迎，可惜產量追唔上需求，搞到落咗訂嘅準車主等到頸都長埋。另一方面，有批Tesla嘅股東喺三藩市入稟法院，話Tesla喺舊年7月公佈咗其中一款電動車Model 3嘅預期產量，但最終無法達成目標，有欺騙之嫌喎。不過，三藩市地方法院就駁回嗰項入稟，話呢批股東唔能夠證明，Tesla喺舊年公佈產量目標嗰陣，係明知無法達標仍然公佈。



傳要食安眠藥助眠



馬斯克早前喺社交媒體，無啦啦話要私有化Tesla，搞到股價爆升之後，又收返私有化建議，唔單止令股東無所適從，亦令外界關注馬斯克嘅身心健康情況。當地有小道消息話，Tesla生產情況緊張，令佢承受壓力過大，搞到要食安眠藥先瞓到覺。好彩呢班股東嘅入稟已經被駁回，如果唔係馬斯克隨時壓力爆煲都似。



美團點評獲騰訊認購31億股份



有望成為今年第二隻「同股不同權」新股的美團點評，據報，騰訊（700）將為基石投資者之一，認購4億美元（約31.2億港元）股份，估值料介乎400億至600億美元（約3140億至4710億港元）。另外，內地房地產商美的置業於本周尋求通過聆訊，集資約5億美元（約39億港元），最快於下周進行上市前推介。



外電引述消息人士報道，美團點評昨日已展開推介工作，集資最少40億美元（約314億港元），暫定9月12日定價，並於9月20日掛牌上市。高盛、摩根士丹利及美銀美林為其聯席保薦人。騰訊本來為美團的主要股東。騰訊及美團發言人均拒評相關消息。



內地育嬰電商網站孩子王有可能來港以H股上市。孩子王全渠道商品中心及商品總監盧靜昨日於發布會後表示，未來有再上市計劃，由於公司業務在內地，故會優先選擇在A股上市，不排除會選擇A+H同步上市。孩子王早前在內地新三板退市。盧靜續指，孩子王之前引入了不少投資者，如基金華平，亦有萬達等，公司亦有與阿里及騰訊等談合作。



高瞻