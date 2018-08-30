﻿美加貿協未明 美股續升 納指標指創歷史新高

加拿大將重返北美自由貿易協定（NAFTA）談判，市場憧憬美加兩國本周可以達成貿易協議，紓緩全球爆發貿易戰的緊張氣氛。美國商務部公佈，美國第二季年率化國內生產總值（GDP），向上修訂為按季增長4.2%，增幅高於市場預期的4%及前值的4.1%。
數據顯示，美國上季消費者開支向下修訂為增長3.8%，前值為4%；個人消費開支（PCE）物價指數向上修訂至上升1.9%，高過預期及前值的1.8%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26124點，升60點；納斯達克指數收報8110點，升79點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見70.80港元，較香港收市價升0.65港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見362.77港元，較香港收市價升1.97港元。
美匯指數連跌三周，美市早段升16%，見94.87。一籃子貨幣大部分美市早段走軟，日圓曾見111.5兌一美元，（每百日圓兌7.04港元），跌0.29%。歐羅走軟，下跌0.02%，曾見1.1693美元（歐羅兌9.17港元）。英鎊美市早段上升，曾見1.2966美元（英鎊兌10.16港元）。
恒指仍反覆 宜作壁上觀
港股方面，市場觀望中美貿易談判進度，而且大市缺乏續升的刺激因素，投資者繼續審慎入市，靜待貿易戰局勢發展，在期指結算前夕，恒指反覆靠穩，於50天線（28320）水平穿梭，高低見28485點和28272點，全日波幅為213點，收報28416點，升64點，連升三日，累積漲744點。
恒指隨外圍高開11點，至28362點，隨即回落，一度跌79點，至全日低位28272點，其後走勢反覆，並於窄幅波動，於50天線水平浮浮沉沉，全日波幅213點，收報28416點，升64點，三日連升744點；反而國企指數走弱，收報11083點，跌14點，成交金額801.3億元。