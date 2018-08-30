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﻿德維穩土國 免爆金融風暴

2018-08-30 列印
　　土耳其爆發全面經濟危機的風險仍然存在，《華爾街日報》引述德國政府一位高級官員稱，政府擔憂土耳其金融危機，可能對歐洲經濟造成打擊，因此將別無選擇地作出最大努力以穩定土耳其。美匯指數昨日窄幅上升0.19%，至94.9，歐羅兌美元則跌0.27%，至1.1663，英鎊匯價則無變動，報1.2878美元。日圓則跌0.12%，至111.32。

　　土耳其里拉昨日略為回軟3%，至1美元兌6.4623里拉，相當於1里拉兌1.215港元。不過，阿根廷披索則繼續創低位，1美元兌31.5披索，升0.15%。報道指，德國財長肖爾茨（Scholz）與土耳其財長阿爾巴伊拉克（Albayrak）多次討論了救助選項。商討目前仍處在初步階段，德國最終可能不會提供任何援助，援助方案包括歐洲聯合救助、由國家政府控制的發展銀行提供針對具體項目的貸款，以及雙邊救助等。
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