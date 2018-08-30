﻿寄語大灣區「三個堅持」 陳四清：港融資環境佳

中港兩地對大灣區未來的發展抱有期望，中國銀行（3988）董事長陳四清昨日出席中銀香港舉辦的粵港澳大灣區金融高峰論壇時指，推進粵港澳大灣區建設，要做到「三個堅持」，分別為堅持重視民生、堅持創新驅動和堅持合作共贏。又指香港作為內地企業走出去的窗口，樂見香港發揮金融中心的作用，粵港澳三地可發揮更大的協同效應，而中行會繼續投入以支持大灣區。



陳四清解釋，支持粵港澳大灣區建設，要做到「三個堅持」，第一為堅持重視民生，大灣區居民安居樂業，提高生活水平；第二堅持創新驅動，創新是大灣區建設的主要動力，發展新技術、新產業、新業態、新模式，建設具有全球影響力的國際科技創新中心；第三堅持合作共贏，大灣區建設堅持新發展理念，是更高層次的對外開放，灣區發展不僅惠及三地經濟及企業，也將增強其在國家經濟發展和對外開放中的支撐和引領作用。



加強科技金融 提升服務準度



陳四清續稱，大灣區應該要做大產業金融，同時增強科技金融，以及利用大數據等去降低成本。他認為金融機構應了解市場需求，去拓展信貸、債券和風險投資等產品，為大灣區經濟提供全方位金融服務。陳四清指出，由於內地正面對融資難，以及融資成本高的問題，相反香港融資環境則較好，所以香港作為內地企業走出去的主要平台，金融機構有需要協助灣區企業降低融資成本和引資更方便。



此外，陳四清提及可加強科技金融發展，主要拓展範疇為金融科技，利用大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等新興金融技術，提升服務的準確度，從而降低服務成本，以及控制金融風險，以推動大灣區成為全球金融業發展的引領者。



陳四清同時認為要發展民生金融，他舉例說，中銀已就大灣區推出數個項目，包括推出大灣區信用卡，短短數月申請人數已超過20萬，近期也推出跨境電子錢包，以便利三地居民，同時又與金管局有合作，但合作計劃細節暫時未能透露。