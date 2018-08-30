﻿寄語大灣區「三個堅持」 陳四清：港融資環境佳

陳四清解釋，支持粵港澳大灣區建設，要做到「三個堅持」，第一為堅持重視民生，大灣區居民安居樂業，提高生活水平；第二堅持創新驅動，創新是大灣區建設的主要動力，發展新技術、新產業、新業態、新模式，建設具有全球影響力的國際科技創新中心；第三堅持合作共贏，大灣區建設堅持新發展理念，是更高層次的對外開放，灣區發展不僅惠及三地經濟及企業，也將增強其在國家經濟發展和對外開放中的支撐和引領作用。
加強科技金融 提升服務準度
陳四清續稱，大灣區應該要做大產業金融，同時增強科技金融，以及利用大數據等去降低成本。他認為金融機構應了解市場需求，去拓展信貸、債券和風險投資等產品，為大灣區經濟提供全方位金融服務。陳四清指出，由於內地正面對融資難，以及融資成本高的問題，相反香港融資環境則較好，所以香港作為內地企業走出去的主要平台，金融機構有需要協助灣區企業降低融資成本和引資更方便。
此外，陳四清提及可加強科技金融發展，主要拓展範疇為金融科技，利用大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等新興金融技術，提升服務的準確度，從而降低服務成本，以及控制金融風險，以推動大灣區成為全球金融業發展的引領者。
陳四清同時認為要發展民生金融，他舉例說，中銀已就大灣區推出數個項目，包括推出大灣區信用卡，短短數月申請人數已超過20萬，近期也推出跨境電子錢包，以便利三地居民，同時又與金管局有合作，但合作計劃細節暫時未能透露。