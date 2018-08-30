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﻿雅居樂中期純利大增1.02倍

2018-08-30 列印
　　雅居樂（3383）公佈2018年中期業績，純利大增1.02倍，至37.59億元（人民幣，下同），每股盈利0.968分，中期息每股50港仙，增127%。營業額升8.5%，至242億元，實現合同銷售額465億元，完成全年銷售目標1100億元的42.2%。 主席兼總裁陳卓林表示，銷售額上升主要受惠於珠三角地區的不俗表現，全年派息率將維持在40%至45%左右，毛利率則與去年相若，約40%。雅居樂自去年起在福建、四川、天津多個地區啟動對產業小鎮的開發，涉及體育、醫療等多個領域。公司有意向「以地產為主」的多元化方向發展，將結合公司佈局的城市佈局，發展環保等與地產相關的業務。
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