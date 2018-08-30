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﻿國美由盈轉虧　中期蝕4.57億

2018-08-30 列印
　　國美零售（493）中期業績由盈轉虧，股東應佔虧損為4.57億元（人民幣，下同），去年同期錄純利1.22億元；期內收入按年跌8.84%至347.06億元；每股虧損2.2分，不派中期息。集團首席財務官方巍表示，由於集團正處於轉型期，業績難免受壓，但相信明年業績將有好轉。

　　集團投資者關係部總監李虹稱，線下業務錄盈利，線上的電商業務上半年虧損約4億元，全年虧損或接近10億元，未來將透過提升服務方面的收入，補線上業務虧損，冀虧損可逐步收窄。

　　另外，集團今年年底會償還40億元的債務，料明年債務成本可下降2億元。方巍指，截至6月底，集團持有現金95.12億元，另有可變現資金約20億元，集團資金充裕。
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