﻿東亞半年盈利跌36% 中國業務轉型零售銀行

東亞銀行（023）維持了34年的藍籌地位，將於9月劃上句號。東亞主席兼行政總裁李國寶昨日首度回應，對被剔出恒指成份股「當然感到遺憾，佢（恒指公司）踢咗我（東亞）出嚟」，但強調對東亞營運完全沒有影響。今年上半年東亞盈利跌35.8%，至39.9億元，每股中期息51仙，該行會全面考慮在明年成立100周年時，是否派特別息。



下月晉身藍籌的兩隻股份，都是中資公司。李國寶認為，會有更多的香港公司遭剔出恒指成份股，因為「中國公司咁大」。



但他強調失去藍籌地位，對東亞的營運沒有影響。當追問遭剔出藍籌，會否成為對沖基金再度狙擊的藉口，李國寶回應指「要去問對沖基金」。



東亞上半年若扣除出售卓佳約30億盈利，核心盈利則升25.9%。淨息差由1.64厘，擴闊至1.7厘，由東亞香港區的淨息差上升所帶動；東亞中國淨息差則收窄，下跌了22點子至1.53厘。



東亞副行政總裁李民斌指，受內地年初去槓桿影響，令資金成本上升，貸款收益率追不上，導致東亞中國淨息差受壓。下半年內地流動性已轉為較寬鬆，相信淨息差將會回穩。



內地貸款質素受內地經濟放緩影響，他直言「下半年（貸款質素）壓力幾大」，在審批貸款上將採取審慎的態度，料今年內地貸款增長只有低單位數。



李民斌又謂，東亞中國業務向零售銀行轉型，去年下半年開始與內地互聯網公司合作，但目前仍然是投資期，部份盈利需要與互聯網公司分帳，導致上半年中國業務成本比收入比率增至65.5%的高水平。他預期，收入將於下年開始見到成績，並於兩年後有更明顯改善。



上半年東亞普通股權一級資本比率為15.3%，資本水平仍充裕。問到明年100周年會否派發特別息慶祝，東亞副行政總裁李民橋表示，會基於資本運用、業務發展等因素，作全面考慮是否派發特別息。