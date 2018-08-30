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﻿聯想半年多賺5.3%不派中期息

2018-08-30 列印
　　聯想控股（3396）公佈，今年6月底止中期純利28.3億元（人民幣‧下同），增5.3%；收入1565.49億元，增9.87%，每股盈利1.21元，不派中期息。集團5個戰略投資範疇的貢獻增加，財務投資業務利潤則下降。

　　資訊科技業務是聯想控股最大收入來源，主要來自聯想集團（992）的貢獻，截至6月底，持有聯想集團（992）29.1%的股權。農業與食品業務收入增幅最大，達2.18倍，主要是併入了鑫榮懋、深圳A股佳沃股份，九橙食品，以及KB Food收入增長。

　　融資租賃業務、貸款業務及創新金融業務的收入增長帶動下，金融服務業務收入按年增17.3%至19.8億元。創新消費與服務收入增17.35%至8.86億元。
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