  • 2018年8月30日 星期四
  • 27º
  • 88%
熱門： 張祺忠郭炳湘許金山劉德華櫻桃小丸子

日報新聞 > 財經

﻿網龍半年盈利勁增6.8倍

2018-08-30 列印
　　網龍（777）遊戲及教育業務上半年的收入、毛利及毛利率均錄得增長，股東盈利2億元（人民幣‧下同），大幅增長6.8倍，每股盈利37.63分，派中期息0.1港元。副董事長梁念堅表示，教育業務會繼續進軍更多市場，冀成為全球最大教育社區網絡，長遠有計劃將教育業務分拆上市。上半年收入24.7億元，增39.13%，其中教育業務收入增48.18%至13.84億元，當中1.06億元來自中國市場。上半年在多個發達市場如美國、英國、德國及法國均維持增長勢頭，在新興市場的表現不俗，並在埃及及尼日利亞等國家展開業務，以進入非洲市場。而繼2015年收購普羅米休斯後，今年5月收購了全球教育網絡平台Edmodo。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd