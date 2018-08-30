﻿中環IFC外望——洩眾安投資者身份 瑞銀iBanker一身蟻

舊年多隻科技新股上市，一度掀起全城搶購熱潮，但其中一隻眾安在線（6060）就有「手尾」跟嘞。



據《華爾街日報》引述消息報道，一個參與眾安上市嘅瑞銀投資銀行家，對外透露一個喺眾安上市後冇耐，就沽貨嘅投資者身份，違反咗客戶保密規定。



瑞銀進行內部調查，最終有高級員工俾人停職。



報道話，一個瑞銀員工同眾安在線有關人士發送咗一條訊息，當中提到嗰名投資者嘅身份。



最近好多投行都因為新股生意惹上麻煩，就以瑞銀為例，該行今年三月喺年報披露，俾證監會罰款1.19億元，相信係香港新股保薦人歷嚟最大額罰款，瑞銀亦都俾人禁止喺香港出任新股保薦人18個月，當時瑞銀話會提出上訴。



喺今年五月，證監會亦都公佈，由於花旗環球金融亞洲擔任瑞金礦業（246）保薦人嗰陣，未有進行合理盡職審查，因此對該行作出譴責同埋罰款5700萬元。



雖然安排新股上市利潤豐厚，但O依家監管機構睇得好緊，好多業內人士都話戰戰兢兢，難怪合規專家十分吃香，人工愈搶愈高。



渣打違伊朗制裁令 或再面臨巨額罰款



外電報道，有證據顯示渣打集團（2888）涉及違反制裁伊朗規定的業務較先前承認更多，甚至會涉及刑事處分，因此可能再次面臨巨額罰款，或多於2012年所罰的6.67億美元（約52億港元）。



報道指出，渣打代表伊朗客戶通過美國秘密轉移數十億美元資金，違反制裁規定，已於2012年時因此付出沉重罰金。



據消息人士透露，一項調查發現，有證據顯示渣打伊朗業務比其承認更為廣泛。



消息指，美國包括司法部等執法部門和監管機構已完成調查，當局現正權衡對渣打及其個別員工施以刑事處罰，並因隱瞞事實而開出的罰金，可能超過該行2012年所支付的6.67億美元，最遲於今年底宣佈決議。



高瞻



