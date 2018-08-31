﻿阿根廷貨幣危機 求助IMF 恒指ADR跌465點

新興市場貨幣危機一波未停一波又起，阿根廷披索急挫近4%、土耳其里拉跌4.15%，南非蘭特亦跌2%。披索瀉至歷史新低，35.21披索兌1美元，今年累計貶值逾45%。阿根廷昨日已向國際貨幣基金組織（IMF）求助，要求提早動用信貸額度撥款，發放500億美元基金，以紓困貸款和穩定市場信心。IMF確認收到阿根廷的提早撥款要求，將會重新審核該國情況，盡快作出決定。



阿根廷總統馬克里發表電視講話，公佈已要求IMF提早發放貸款的消息。馬克里稱，此決定主要針對投資者對阿根廷信心動搖，消除市場對阿根廷的所有不確定因素，並保證國家仍有能力按照原定計劃償還外債。可惜事與願違，提早撥款的行為，在投資者角度只是在谷底吶喊。



為壓抑貨幣跌勢，阿根廷央行昨日宣佈大幅加息，利率從45厘調升至60厘。



披索瀉至新低 利率升至60厘



不少分析師指出，一來阿根廷的通脹率已飆至近30%，二來即使IMF答應撥款，投資者已失信心，加上阿根廷自身經濟疲軟，相信IMF的「救命錢」起不了作用。日前，阿根廷財長已表示，該國經濟今年將收縮1%。



IMF今年5月同意，分階段向阿根廷發放為期36個月的500億美元備用貸款，阿根廷已在6月取得首批150億美元貸款，原定9月再發放30億美元。



杜指曾挫逾百點



新興市場貨幣動盪，加上美朝關係有機會轉差，市場避險情緒升溫，美股昨日早段向下，杜指曾挫逾百點。至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數報25986，跌137點；納斯達克指數報8088點，跌21點。



滙控（005）美國預託證價格曾見69.64港元，較香港收市價升0.14港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見335.40港元，較香港收市價跌22港元；港股ADR折合恒指報27698點，跌465點。



美匯昨日美市早段走強，報94.76水平，升0.18%。一籃子貨幣美市早段走軟，日圓曾見111.36兌1美元（每百日圓兌7.04港元），跌0.29%。



歐羅跌0.53%，見1.1648美元（歐羅兌9.14港元）。英鎊跌0.23%，見1.2996美元（英鎊兌10.19港元）。