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﻿外圍動盪 夜期大低水

2018-08-31 列印
  新興市場貨幣貶值，人民幣轉弱，再度引發市場憂慮。港股在期指結算日高開低收。恒指高開117點後拾級向下，跌穿50天線（28289），全日高低波幅達412點，低見28121點，跌295點，中止三連升，收報28164點，回吐252點。夜期大低水343點，報27821點。

  藍籌股方面，於9月10日被踢出恒指成份股，34年藍籌地位不保的東亞（023）上升1.55%，收報29.4元，為表現最好藍籌股；恒隆地產（101）下跌2.49%，收報15.64元，是跌幅最大藍籌股。飲食股表現不濟，中期盈利倒退逾17%的周黑鴨（1458）股價創新低，低見4.08元，收市瀉8.91%，報4.5元；康師傅（322）五連跌，收挫4.45%，報14.18元。

  重磅醫藥股現沽壓，復星醫藥（2196）挫4.58%，收報33.3元；藍籌新貴中生製藥（1177）收挫3.2%，報9.99元。
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