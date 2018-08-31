﻿工行壓軸放榜多賺4.9% 董事長：業績含金量高

「內銀一哥」工行（1398）昨壓軸派發2018中期成績單。上半年，工行錄得股東應佔淨利潤1604.42億元（人民幣．下同），按年升4.86%，每股收益0.45元，按慣例不派中期息。董事長易會滿指出，雖然工行純利增速在不及主要對手，但從總量、成長型等指標看，業績絕不失色，而且「含金量很不錯。」



上半年，工行盈利規模繼續跑贏對手，但增長速度則不及另三大內銀。建、中及農行盈利增速各為6.28%、5.21%及6.63%。公佈業績後，工行於晚間發出公告稱，擬在境內外發行優先股，募資總額不超過1000億元。其中，在境內市場一次或分次發行不超過1000億元優先股，以及在境外市場發行不超過440億元，募資所得將悉數用於補充其他一級資本。報告期末，工行的一級資本充足率為12.81%，較今年初跌0.46個百分點。



內銀資產質素一直是市場關注焦點。報告期內，工行不良貸款率為1.54%，較今年初再降0.01百分點，連續6個季度單邊下降，但不良貸款總額達2299.76億元，較今年初反彈89.88億元。四大行當中，工、中、建三家的不良貸款總額及不良率均為「一升一降」。



力降不良貸款



易會滿指出，工行從2013年起採取新老劃斷的方式，區分新、老貸款，目前，2013年以來的新貸款已佔全部貸款的71%。其中，2015至2017年的三年間，工行拿出2050億元真金白銀，處置（包括現金回收、撇帳核銷、打包轉讓）不良貸款6000億元。今年還將拿出1000億元真金白銀，再處置2200億元不良，其中，上半年累計清收處置不良貸款1077億元。



易會滿說，目前不良率1.54%得之不易，是用巨大的財務成本換來的，也說明其財務實力強大。