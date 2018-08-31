  • 2018年8月31日 星期五
  • 28º
  • 88%
熱門： 張祺忠亞運許金山科大月餅

日報新聞 > 財經

﻿港視未止蝕　中期虧1.4億

2018-08-31 列印
　　香港電視（1137）仍未止血，中期業績虧損擴大45%，蝕1.4億元，每股虧損0.17元，不派中期息。虧損擴大，拖累股價昨日一度急挫近14%，低見2.25元，收市報2.48元，跌4.62%。該公司現時已達「日理萬單」的情況，其主席王維基稱，待第三期自動化執倉系統2020年完成，每日處理量可達3萬張定單。更稱，未來目標是擴大規模、提升毛利率及佣金率，以及降低成本，冀兩至三年內可達收支平衡。

　　截至6月底止上半年，收入為3.89億元，按年增90.58%，其中直接商品銷售收入增1倍至2.97億元，特許經營銷售及其他服務收入增58.87%至8690萬元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd