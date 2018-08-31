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﻿受制裁拖累　中興蝕逾78億

2018-08-31 列印
　　受到美國制裁的打擊，中興通訊（763）上半年蝕78.24億元人民幣，去年盈利22.93億元；每股虧損為1.87元，去年錄盈利0.55元，主要是集團早前受到美國制裁，令業務一度暫停，加上需繳交10億美元罰款帶來的影響。

　　單計第三季盈利介乎2419萬至10.24億元，即按年跌36.46%至98.5%。集團預期，首三季將盈轉虧，蝕68億至78億元。

　　上半年收入按年減少26.99%至394.38億元，主要由於來自營運商網絡及消費者業務的收入有所下降。

　　中國市場收入按年跌兩成至257.46億元，佔集團總收入約65%；歐美及大洋洲市場收入跌32.18%至81.42億元，佔比為兩成，毛利率跌至負0.01%。
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