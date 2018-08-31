單計第三季盈利介乎2419萬至10.24億元，即按年跌36.46%至98.5%。集團預期，首三季將盈轉虧，蝕68億至78億元。
上半年收入按年減少26.99%至394.38億元，主要由於來自營運商網絡及消費者業務的收入有所下降。
中國市場收入按年跌兩成至257.46億元，佔集團總收入約65%；歐美及大洋洲市場收入跌32.18%至81.42億元，佔比為兩成，毛利率跌至負0.01%。
食環署轄下街市佔全港公私營街市的四成半，與民生息息相關，申訴專員公署主動調查其營運狀況，揭食環署涉三宗罪，包括攤檔任人濫用，一人霸二十三個當做迷你倉；同一街市兩個攤檔的租金竟相差九十倍，造成不公平競爭...
2018-08-31
近期清宮劇《延禧攻略》火熱，近日在網上就瘋傳劇中角色——江南名醫葉天士，歷史上原來真有其人。現今相當流行的「川貝枇杷膏」，相傳就是葉天士所發明的。 在《延禧》播放期間，有網民上載了「京都念慈庵『川貝批杷膏』」的包裝盒背面，寫上：「本膏得自清代名醫葉天士真傳，採用十多種名貴漢藥……煉製而成。」 一眾網民恍然大悟，稱自己喝了多年念慈庵，現在才知道發明的人就是葉天士本人。「原來他的藥方我們都有服用過！」、「一直受到葉天士的照顧！」 川貝枇杷膏的藥盒外記載，此藥方自清朝康熙年間，有位以孝出名的縣長楊謹，為替母親治咳病，不畏跋山涉水，親自求名醫葉天士到家中為母親診治。葉天士傳授秘方，...
2018-08-31
正舉行的美國網球公開賽發生小風浪，引發性別歧視爭議，法國女球手科內特周二比賽休息時，在場邊脫掉上衣更換，豈料被裁判判罰犯規，被指有性別歧視之嫌，因為男性球員脫衣服就沒問題。 法國女球手科內特（Alize Cornet）周二與瑞典球手拉爾森對賽，中場休息結束，她上場後才發現把上衣反轉穿，即當場脫掉粉紅色球衣，翻轉正面再穿，露出黑色運動內衣，並非特別暴露，整個過程也不過十秒。沒想到，科內特換完衫，主裁判瑞斯克判她違規，認為行為「不恰當」。科內特隔天表達心聲，當下都覺得荒唐。 網球圈女球手一面倒痛斥判決，事件在網絡發酵，有許多人貼出男性球員在場上裸露上身照片。美國網球協會也趕緊發...
2018-08-31
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園S座高層6室，面積460方呎，兩房間隔，吸引外區用家承接，成交價730萬，呎價15870元，屬市價水平。據了解，原...
2018-08-31
新興市場貨幣危機一波未停一波又起，阿根廷披索急挫近4%、土耳其里拉跌4.15%，南非蘭特亦跌2%。披索瀉至歷史新低，35.21披索兌1美元，今年累計貶值逾45%。阿根廷昨日已向國際貨幣基金組織（IMF...
2018-08-31
今夏加盟羅馬的阿根廷中場柏斯托尼，經首輪意甲熱身後，上仗次輪即貢獻入球和助攻各一，領軍主場3:3迫和阿特蘭大，獲主帥迪法蘭斯高大讚。這名進攻中場狀態大勇，今晚意甲勢領首都狼作客擊敗對賽往績欠佳的AC米蘭，客勝可取。（Now638台周六凌晨2:30直播） 柏斯托尼今夏由巴黎聖日耳門轉投羅馬，首兩場聯賽俱正選上陣，並於上仗以後腳入波為羅馬先開紀錄，完場前他又妙傳予文奴拿斯建功，助球隊主場3:3迫和阿特蘭大。該隊教頭迪法蘭斯高對這名阿根廷中場讚不絕口：「他的質素極佳，其後腳入球盡顯功架。」 近績對賽佔優 相反，AC米蘭上仗作客拿玻里領先兩球下反輸2:3，士氣信心受損。再者...
2018-08-31
法國Tefal推出Ingenio靈巧疊疊鑊，可拆式手柄能轉換到不同鍋上，且可疊起儲存；加上其專利火紅點設計，就算入廚新手也能準確掌握烹調火候！文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品查詢：2395 3331 解決廚...
2018-08-31
33歲高妹人妻李亞男（Leanne），上月和老公王祖藍趁拍拖9周年紀念日，向外宣佈將榮升父母嘅喜訊。準媽咪早前返加拿大探親，亦有向兩度佗B嘅鍾嘉欣「攞料」養胎。日前下午，佗B約5個月嘅Leanne獨自...
2018-08-31
全球氣候反常，強風暴雨忽然而至，破壞力之大，難以想像。繼日本、韓國和台灣南部接連暴雨成災，造成人命、財產損失，近日香港亦連場大雨，並且集中在短時間內傾盆而下，新界多區頓成澤國，有村民被水圍困，幸消防員及時趕至營救，沒有造成傷亡。由於極端天氣趨於頻仍，新界地區的防洪基建又落後於港九市區，當局必須正視，及早改善。 香港市區的防洪基建，規模之大，堪稱世界級數，港九地底均建設巨型的蓄水池，有效抵禦百年一遇的暴雨。但在新界區卻是另一回事，因河道交錯，農地及棕地甚多，而亂堆泥石的情況普遍，加上防洪基建規模與市區相形見絀，未必能夠應對氣候劇變的挑戰。 近日暴雨令新界多處大水浸，部份村莊財...
2018-08-31
新馬季周日開鑼，行政長官林鄭月娥當日將蒞臨沙田馬場主持開鑼儀式，並為重頭戲特首盃頒獎。而開鑼日入場馬迷可獲贈新馬季精美賽事月曆一個，場內備有多項精彩活動，更有全新開季精品供選購。 投注方面，周日三Ｔ加...
2018-08-31