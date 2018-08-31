﻿中石油盈利增逾倍 每股盈利14.8分

受惠於原油、天然氣、成品油等主要產品價格上升，中石油（857）中期盈利大增113.7%，達至270.88億元（人民幣，下同），每股盈利14.8分，派中期息6.66分，另派特別息2.22分，合共派息8.88分。



公司副董事長、總裁章建華指，下半年外部環境穩中有變，為生產經營帶來挑戰；其中中美貿易戰第二輪160億美元的徵稅產品涉及到石化產品，對公司產生的影響「不容忽視」，中石油與美國就LNG（液化天然氣）簽定的長期合同，將被加徵25%的關稅，令採購成本上升，但他表示公司將會努力把影響降至最小化。



料下半年布蘭特油價微升



期內，該公司的原油產量為4.38億桶，按年增0.4%，惟內地原油產量按年減1.3%；可銷售天然氣產量1.79萬億立方英尺，按年增3%。章建華表示，中石油將積極響應中央提出的「保障油氣增儲上產」要求，今年國內原油產量計劃達到1.01億噸，同時做到每年1%的增量；天然氣方面，相信今年產量可增加4%，未來數年期望達到4%至5%的年增長量。他亦預測，下半年布蘭特油價介乎每桶70至74美元，比上半年平均每桶70美元較高。



今年6月，內地將居民及非居民用氣價格併軌。該公司財務總監柴守平表示，此舉有利於天然氣價格朝市場化方向發展，以每立方米上調0.23元、一年可銷售超過300億立方米居民用氣計算，一年可為公司增加約70億元盈利。



傳言國家有意把「三桶油」的油氣管道資產合組，一成立油氣管道公司，章建華表示，中石油將積極參與國家的油氣管道改革，但目前未去到對公司管道資產進行估值的階段，他強調，中石油將與有關部門保持溝通，建議按市場化原則處理，以保障股東的權益。