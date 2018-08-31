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﻿蒙牛半年賺15.6億增39%

2018-08-31 列印
　　蒙牛乳業（2319）今年上半年盈利上升38.6%，至15.62億元（人民幣，下同），每股盈利0.4元，不派中期息，期內營業額升17%，至344.7億元。蒙牛乳業總裁盧敏放表示，公司提出至2020年達到1000億元銷售目標的願景，未來會通過優化產品結構、併購高質量項目等方式達成目標，但不會因此與競爭對手展開價格競爭賽、過份搶佔市場份額。

　　蒙牛旗下雅士利（1230）上半年扭虧為盈，淨利潤4130萬元，每股盈利0.9分，不派息。營業額15億元，升55.6%。盧敏放指出，蒙牛今年全年銷售額預料可錄得一至兩成的中位數增幅，對下半年銷售有信心。
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