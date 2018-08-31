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﻿虛擬銀行今截止 四機構完成申牌

2018-08-31 列印
　　首批虛擬銀行牌照申請今日截止，不少機構爭飲「頭啖湯」，趕於限期前遞交申請。

  目前有三間機構都表示已經向金管局提交了申請，包括渣打香港、時富金融（510）及金融科技公司Airwallex；據了解，港產電子錢包TNG亦已於昨日提交申請。

　　金管局發言人接受查詢表示，截至昨日為止，向該局作出查詢及表示有意在香港經營虛擬銀行的公司超過70家，當中有數家（包括金融和科技機構）已經向金管局提出申請。

　　渣打香港昨日公佈，已經向金管局提交了虛擬銀行牌照的申請，並已成立一企業為營運其虛擬銀行作準備。
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