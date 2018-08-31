﻿中環IFC外望——中國地產業績「潮文」 口語暢談貿戰大勢

潮流興「貼地」，連上市公司嘅業績報告都唔例外。一般公司業績報告，都寫得相當沉悶兼「例牌」，通常只係流水帳式報告吓公司業務狀況，但中國地產集團（1838）嘅中期業績報告，就同大家暢談中美貿易戰大勢，令人眼前一亮。



喺管理層討論及分析嘅業務回顧及展望就咁寫，「……現在美國與全世界為敵，要將輸出的美金（美元）（於今年第一季度新興市場的美金（美元）債已迫近3.7萬億）和遷出美國的供應鏈搬師回朝，整冧別國的資產市場和全球供應鏈佈局。所以美國的敵人特別多，幸好川普（特朗普）沒有毛澤東的智慧，拉一個打一個，佢係打晒全世界。但要消滅美國這個霸主不容易，歷史上要踢走大佬，都是要冒上先被大佬打死的風險，但中國足智多謀，鄧小平說：要摸著（着）石頭過河，江澤民說：要悶聲發大財，韓信更忍胯下之辱。……」



呢段題外話可謂十分精采，雖然內容與某財經專欄文章有啲相似，但瑕不掩瑜，總之好睇就得啦。再加上用埋廣東話口語，真係零舍有親切感。



講番中國地產集團業績，上半年增長兩成。唔知全年點？



雷蛇中期虧損擴大 下半年擬推新產品



雷蛇（1337）上半年收入按年增38.49%，至2.74億（美元，下同），虧損擴大8.52%，至5631.8萬元，每股虧損0.01元，與去年同期相同，不派息。集團創辦人兼行政總裁陳民亮表示，集團正與不同中國遊戲公司洽商合作，助這些公司遊戲在東南亞變現，因很多東南亞遊戲玩家並沒有信用卡，集團的電子支付平台可助玩家充值帳戶。



對於第二代Razer Phone何時面世，陳民亮未有透露具體推出時間，只表示期望下半年手機業務會有驚喜。另外，他指集團一向策略不是推出低價產品促售，反而是由高端進入，目標是每月每戶平均收入（ARPU）高的顧客，着重顧客質素多於顧客數量。



上半年集團收入有近四成按年增幅，相信下半年增長將更強。



至於股價「潛水」，他稱不方便評論，普遍科技股上半年表現不是太好，但整體而言，認為市場仍看好全球遊戲市場。



高瞻