﻿恒指連跌四月 兩年半來最長

整個8月計，恒指累跌694點，連跌四個月，是兩年半以來最長跌市。並成為區內表現最差市場。
上周四晚，中國教育部官網發佈八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知，國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調控，令網絡遊戲股全線急瀉。重磅藍籌騰訊控股收挫4.87%報340元，成交金額175.25億元，居成交榜榜首，為跌幅最大藍籌股；博雅互動（434）急瀉10%收報1.98元；網龍（777）吐8.16%報收16.44元；IGG（799）收挫6.69%報9.48元；雷蛇（1337）收挫2.82%報1.72元；金山軟件（3888）跌2.06%報收14.26元。基建股逆市靠穩，上半年多賺24%的中鐵（390）上揚3.51%收報6.78元；中國鐵建（1186）走高3.38%報收9.49元。
輝立證券董事黃瑋傑表示，中美貿易交戰、人幣繼續貶值、資金外流持續、9月加息及新興市場經濟危機，以上多項因素都會持續令港股向下行，27500是短期支持位，如跌穿以上關口，恒指或會下試27200，甚至26800。
黃瑋傑續表示，上次之中美貿易談判無功而回，相信下一輪談判未必會於短期內進行，整體來說，港股將會繼續下行。