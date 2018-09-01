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﻿融創純利升2.9倍不派息

2018-09-01 列印
　　融創中國（1918）截至今年六月底止，中期純利63.6億元（人民幣、下同），按年急增2.9倍，每股盈利1.45元，不派中期息。主席孫宏斌表示，未來的拿地策略仍然聚焦在一二線城市，但現時地價高企、調控趨嚴，再加之各個區域的發展並不均衡，故公司在拿地方面，會視乎市場的變化情況謹慎判斷。他說，自16年10月調控政策實施以來，諸如青島、西安等地的樓價漲幅較少，而華東地區南京、杭州等地的地價則相對偏高，對於地產商而言，更加看好房價低的城市，但調控短期內不會結束，公司要在確保「安全第一」的同時，合理擴張規模。
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