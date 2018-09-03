﻿董事長：美看低CRO業務 方恩醫藥擬來港上市

生物科技公司之中，有一類稱為「合約研究組織」（Contract Research Organisation，簡稱CRO），即專門接藥廠的外判合約，為其提供臨牀研究服務的公司。有意赴港上市的內地CRO方恩醫藥，董事長張丹接受《星島日報》專訪時表示，內地藥廠比美國藥廠更需要CRO，估值亦較高，因此不願去美國上市被看低。另外，有投行人士指，內地再鼎醫藥亦有意來港上市。



有負責近期生物科技股份上市的投行人士接受查詢時指，美國上市的中資生物藥企，由於藥物將銷往中國，從市場至企業故事，均難以完全被美國投資者理解，而且上市後交投量少，估值往往被低估。正因如此，該名人士續透露，有CRO業務的再鼎醫藥，雖於去年九月赴美上市，但亦已計劃來港掛牌。



助內地藥廠臨牀研究



另一CRO回歸例子是內地四大CRO之一的藥明康德，早於2007年在美國紐交所上市，但在2015年宣佈私有化，並於今年五月在上交所掛牌。藥明康德於去年分拆旗下的藥明生物（2269）在港上市。今年七月藥明康德公佈，將計劃來港掛牌。



港交所自今年四月起，接受未有收入的生物科技公司來港上市，至今已有方達控股及維亞生物科技兩間CRO遞交上市申請。張丹坦言，期望方恩醫藥在未來一兩年上市集資，目前正考慮多方面因素。



生物科技的CRO和藥廠有「天淵之別」。張丹指，「我們不擁有產品專利權（Paten），CRO只是藥廠的服務商，研發所得的數據及專利權，都屬於付錢方」。



CRO的誕生，可追溯到上世紀60至70年代的美國，因藥物監管逐漸收緊，令當時藥企需要更有系統進行研究試驗。張丹指，美國臨牀CRO與內地不一樣，「美國藥廠非常強勢，都是創新藥廠，不需要CRO向他們提供臨牀設計，CRO多數做輔助工作。但在內地，再大的藥廠都不是做創新藥的，只會賣藥，不會設計，所以大陸CRO需求比美國要高」。



過半收益來自內地



張丹指，除了香港上市，內地A股亦有可能，惟直言，「我們做的是高級工作，但去到美國被當作低級CRO對待。他們的CRO估值太低，藥明康德亦從美國退市回到中國。我們一半以上的收入來自中國，美國投資者離得太遠，不容易理解，而且當地合規成本非常高，我們寧願去香港。再去美國的話，我們瘋了」。



張丹表示，方恩已錄得盈利，至今共向中國藥監局遞交過110次新藥申請，成功率99%，在過去三年內向歐美藥物監管機構遞交過17次新藥申請，其中15次成功。