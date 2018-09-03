﻿朗豪坊改善租戶組合 引特色戶吸年輕潮客

擁有旺角地標商場朗豪坊的冠君產業信託（2778），其行政總裁王家琦表示，朗豪坊會不斷改善租戶組合，由於該商場不乏人流，加上是區內消費熱點，所以在引入特色商戶時，不會提供租金優惠，會以市價出租，商戶類別之中以化妝品行業分成租金最高。



冠君產業信託擁有兩幢地標級物業，分別為花園道三號及旺角朗豪坊。王家琦表示，朗豪坊定位一向是以年輕人潮流為主，在改善租戶組合時，會考慮新租戶與現有商戶的風格是否配合，所以不會引入高端奢侈品如珠寶鐘錶等。



王家琦又指，會充份利用商場內可用面積，在朗豪坊中庭舉行不同的Pop-up Store（期間限定商店），以增加商戶種類變化，吸引人流之餘同時增加生意額，通常會三個月轉一次商戶，過去曾舉行不同卡通人物限定店，又會引入虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等元素，增加消費者的購物體驗。



化妝品商戶分成最高



對於引入特色商戶時，王家琦表示朗豪坊有不少品牌等候進駐，所以在揀選品牌時要具有較強獨特色彩，通常不會選擇在一般商場都見到的品牌，在僧多粥少情況下，特色商戶也不會有租金優惠，會以市價出租，而商戶類別之中又以化妝品行業分成租金最高。不過，王家琦續稱，過往亦曾有少數外國品牌落戶於朗豪坊後因「水土不服」，生意額未符合預期最後離場。



至於下半年零售市道看法，王家琦認為要取決於11月至12月聖誕檔期銷情，她認為中美貿易戰影響，暫未蔓延到本港消費市道，朗豪坊七月生意仍錄得升幅。客源方面，王家琦稱大約70%為本地客，30%為內地客。



被問及寫字樓市道方面，王家琦表示，目前香港寫字樓市道暢旺，空置率極低，加上需求強勁下，相信未來寫字樓呎租仍會有向上趨勢。