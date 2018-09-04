﻿出租光纖網絡 提供電視內容 夥中移動合作 有線急升逾倍

有線寬頻（1097）與中移動（941）旗下中移動香港簽訂策略合作協議，在電訊及多媒體內容範疇上合作。消息刺激有線寬頻股價昨日一度爆升1.1倍，高見0.188元，收市仍有1.02倍升幅，收報0.18元；中移動（941）亦升1.15%。



雙方合作是有線寬頻會向中移動香港提供旗下有線電視內容，以及出租光纖網絡予中移動香港。有線寬頻營運總裁梁淑儀表示，目前訂立策略合作框架，合作細節如費用及分成等仍需要洽商。



客戶可用App收看



多媒體內容合作方面，她稱首階段合作是中移動香港的流動客戶，可以透過應用程式UTV收看有線電視旗下三條頻道，包括新聞台、財經資訊台及娛樂台。未來會探討更多內容的合作，而與中移動香港合作並不會影響有線新聞報道方針，會維持編採自主。



據中移動香港網頁資料，新客戶申請指定計劃，就可以透過UTV收看有關頻道，目前只支援UTV手機版、平板電腦或智能電視安裝UTV亦未能收看。



有線寬頻主席邱達昌稱，中移動香港流動網絡用戶基礎大，為有線提供龐大發放渠道，現時不少人以手機看電視，有線亦在地鐵車廂播放資訊，地鐵及中移動香港對有線而言均重要。另外，他指近月有線電視用戶數目止跌回升。



中移動租用寬頻入屋



雙方在固網寬頻方面亦有合作，中移動香港董事長李鋒表示，合作有助集團拓展家居寬頻業務及智能家居業務。5G年代將來臨，不少智能家居裝置可連接至互聯網，需要極速而穩定的傳輸網絡支援。中移動香港行政總裁李帆風則指，集團會租用有線的網絡基建及光纖網絡，而自身亦會繼續鋪建網絡。



邱達昌指，有線寬頻擁有龐大的寬頻網絡，是繼電訊盈科（008）後，最大的寬頻網絡供應商，九倉（004）過去投資77億元在地下鋪建網絡，現時政府未必再容許大規模地下鋪建，「5G嚟到我哋會好值錢」。他又以高速公路作比喻，指地下網絡如高速公路，愈多人用愈好。



根據有線發出的公告，初步合作方向是中移動香港向有線支付若干費用，以使用有線的網絡資源及電視內容，並委聘有線為網絡建設及維護提供意見或服務。雙方正式合作協議有待訂立，預期協議年期為20年，可能額外延長5年。