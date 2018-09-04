﻿邱達昌：有需要會再融資

有線寬頻（1097）與中移動香港合作，合作成效待反映，但有線股價率先彈起，唯一眾股東手上持股仍未「返家鄉」。有線寬頻主席邱達昌表示，當初注資10億元，只是「好少」及「濕濕碎」，未來有需要再融資。



有線去年九月易主，永升亞洲成為有線寬頻大股東，永升兩大牽頭人鄭家純及邱達昌，分別出任董事會副主席及主席。當時永升向有線注資10億元，其中七億元以供股完成，每股作價0.21元。有線股價昨日大升，收報0.18元，惟與供股價仍有約15%的距離。



對於有線未來資金需要，邱達昌指經營媒體10億元只是「好少」及「濕濕碎」，故由買入公司第一日，已知未來有融資需要，不排除供股或配股等方式，但目前未有具體集資方案及時間表。