﻿恒大上月銷售400億 完成全年七成目標

恒大上月錄得合約銷售金額402.5億元，涉及銷售面積382.2萬平方米，銷售均價為每平方米10538元。今年1月至8月，該公司實現累計合約銷售金額3850.9億元，按年微升1.16%，而累計銷售面積則為3663.9萬平方米。按此計算，恒大前八月已完成全年銷售目標5500億元的70.02%。
該公司管理層上周於中期業績會上表示，有信心完成銷售目標，但無意上調。
除恒大外，富力地產亦派發八月成績單，期內實現合約銷售額約92.4億元，按年上升28%；銷售面積73.44萬平方米，按年升9%。今年首八個月，該公司錄得總合約銷售金額766.8億元，按年上升47%；銷售面積約581.9萬平方米，增長43%。
富力銷售增28%
此外，碧桂園（2007）大股東楊惠妍增持公司股份。據港交所股權披露資料顯示，楊惠妍在8月29日增持300萬股，每股平均作價11.8428元，涉及資金超過3500萬元，持股量增至43.52%。
另一方面，內地房地產中介銷售企業易居（2048）日前公佈中期業績，期內股東應佔溢利按年大升2.56倍至4.68億元。執行董事兼首席執行官丁祖昱昨天表示，由於易居僅上市一個月，故暫無派息計劃，但有機會在公佈全年業績時派息。