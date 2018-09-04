﻿恒大上月銷售400億 完成全年七成目標

曼聯領隊摩連奴開季至今一直發放負能量，連累球隊成績差勁，但他在周日英超領軍作客2:0輕取般尼保住烏紗後，立即大變臉。狂人賽後越過廣告板，衝入紅魔球迷堆中一起慶祝，又把勝仗歸功於盛傳與他不和的副主席活獲特，他還維護今場射失十二碼的中場保羅普巴及領紅牌的鋒將拉舒福特，事事做到面面俱圓。 經歷聯賽兩連敗後，有消息指摩連奴若在今仗再度全失三分，以副主席活獲特為首的一眾高層就會立即辭退他。幸而，紅魔在上半場憑射手盧卡古梅開二度，兩蛋贈般尼取得本季第二場聯賽勝仗，這場及時雨令狂人暫紓一口氣，賽後更越過廣告板走入作客球迷區域，與一眾魔迷慶祝並送贈其外套，貫徹以往擅於拉攏球迷的手腕...

2018-09-04