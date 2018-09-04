﻿中環IFC外望——銀行棄散戶市場 證券行吸客過檔

本地證券業零售業務似乎愈來愈難做，但一直與證券行搶生意的銀行，近年卻開始減少服務散戶資源，或者對傳統證券行來說，可能係一個新契機？



據耀才行政總裁許繹彬（見圖）指出，喺今年七月及八月，平均每日新開戶約400宗來計，有約一半是手執銀行單據而來開戶的客人。在這一半當中，約七至八成已做轉貨手續，而轉貨來源地，正正就是銀行證券戶口。早前有銀行旗下證券行結束零售證券業務，並將於10月底陸續停止接受買賣交易指示，許繹彬就話，近月來耀才明顯多了帶貨過檔的新客戶。



事實上，零售證券業務對於食開「大茶飯」的銀行來說，可謂食之無味的雞肋，近年各大銀行紛紛加強網上銀行、手機銀行等服務平台，以推動科技之名，行節省成本之實，鼓勵散戶用線上服務。對於在散戶市場深耕細作的耀才，許生話，「銀行不嬲貴，雜費多，證券行唔同，可以畀到散戶更高彈性」。



支付寶：內地客暑假境外消費增43%



支付寶公佈，今年暑假（7月1日至8月31日），內地遊客於境外使用支付寶消費為去年同期的2.6倍，人均消費按年增長43%至2955元（人民幣，下同）。



亞洲國家及地區繼續於境外交易筆數排行中佔據前列位置，今年香港更超越泰國，成為內地遊客於境外消費筆數最多的市場。



今個暑假適逢世界盃，內地遊客於俄羅斯使用支付寶交易筆數按年增長逾50倍。北歐和西歐國家包括丹麥、盧森堡、挪威、瑞典、瑞士等地的交易筆數更錄得雙位數增長。



人均消費最高的國家為法國，達11386元，南韓和丹麥隨後；在香港地區人均消費2219元，於所有國家和地區中位居第18位，消費金額按年增加80%，交易筆數則為去年的4倍。



高瞻