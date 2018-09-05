﻿加快5G發展 提升效率成疑 再傳合併 聯通中電信急升

中國聯通（762）與中國電信（728）合併傳聞再起，外電引述消息人士報道，中國最高領導層正是審議兩者合併的計劃，但暫時未有決定。中聯通及中電信股價急彈，昨日分別升5.8%及4%。



報道指出，中國有意合併兩間公司是為了加快5G的發展，令中國可以在科技領域上與美國競爭。中聯通未有直接回應事件的真偽，只在新浪官方微博稱，「公司注意到有媒體關於中國聯通與中國電信合併的相關報道。公司不了解相關情況，且並未接獲任何相關通知」。



聯通未獲任何通知



合併傳聞近年不斷，2015年的時候兩者交換董事長引起猜測，而今年7月中聯通及中電信高層均出現人事變動，加上有指中國只會發出兩個5G牌照，中國移動（941）可獨享一個，中聯通及中電信則共享一個，更令傳聞「疑幻疑真 」。中國電信業對上一次重大重組，是在2008年內地發放3G牌照前夕，宣佈將六家電訊公司合併為三家。



假設中電信及中聯通合併，規模與中移動仍有距離。以上半年收入計，兩者收入合共 3421.34億元人民幣，中移動收入3918.32億元人民幣。移動用戶總數方面，中移動大幅拋離，截至7月底，中移動擁有約9.1億戶移動用戶，中電信及中聯通合計不足6億戶。而有線寬頻用戶方面，中電信及中聯通就有領先優勢。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，即使中電信及中聯通合併，亦不能完全取代中移動的地位，規模仍是較大，由於內地電訊業是政策主導，如早前政府提出提速降費，電訊商都必須跟從，電訊公司的自主權及定價權不大，兩者合併之後未必有好大「著數」。



鐵塔股價反跌6.78%



耀才證券研究部總監植耀輝就指，他個人不相信合併傳聞，以往六家電訊公司已合併為三家，三家再合併為兩家是否能提升效率成疑，三家與兩家的分別亦不大，由於消息屬傳聞，加上5G發展及政策仍存在不確定性，投資者不宜因炒消息而買入。



中聯通及中電信昨日股價造好，同業中移動亦升1.2%。而三者共同持有的中國鐵塔（788）跌6.78%，主要是市場憂慮一旦合併成事，資源整合下，中國鐵塔的生意將受影響，亦有分析認為，中國鐵塔的成立就是尋求共享資源，故合併影響輕微。