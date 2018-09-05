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﻿亞馬遜市值破萬億美元

2018-09-05 列印
  美國總統特朗普可能於本周向二千億美元中國貨品加徵關稅，又宣稱新《北美自貿協定》不一定需要加拿大，令大市繼續受貿易緊張困擾，美股昨日開市向下走，杜瓊斯工業平均指數初段曾跌47點，見25916點。納指和標指齊齊向下，納指跌11點，報8097點。

  零售巨企亞馬遜（Amazon）昨日股價上升，繼蘋果公司後，市值首次超越萬億美元。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25952，跌12點；納斯達克指數收報8091點，跌18點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見69.17港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.66港元，較香港收市價跌8.94港元。

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