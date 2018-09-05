美團周五招股 入場費7272元

本港第二隻「同股不同權」股份美團點評（3690）定於本周五（7日）至下周三（12日）招股，共發售約4.8億股股份，約5%作公開發售。招股價介乎60元至72元，每手100股，入場費為7272.55元。美團昨日在港舉行投資者推介會，有出席的投資者看好其未來的盈利能力，更認為美團點評是「有價值的投資」。



美團點評引入多家基石投資者，包括已持股超過20%的騰訊（700），將認購4億美元股份；金融投資公司奧本海默基金公司（OppenheimerFunds Inc.）認購5億美元股份。



其他基礎投資者包括英國的Lansdowne Partners、紐約的Darsana Fund以及中國國有公司中國誠通控股集團有限公司發起的投資基金，分別認購3億美元、2億美元及1億美元的股份。



海底撈下周三招股



出席投推的機構投資者表示，美團點評的流量基礎優於市場同業，認為其在可預期的未來盈利能力「有想像空間」；他承認，近期港股市場的波動令人憂慮，但認為美團點評仍是一個好的投資標的。他又稱，基石投資者「令人驚喜」，相信可提升投資者的信心。他亦透露，管理層在推介會上表示，未來將向其他國家拓展業務，惟未有提及具體區域。



另一新股海底撈據報已開始舉行預路演，該股暫定本月12日至17日公開招股，24日掛牌，但時間表仍有機會變動。集資額或達10億美元（約78億港元）。保薦人之一招銀國際預計，其估值高達1223.25億元，相當於明年預測市盈率的38倍。



物流服務公司萬勵達國際（8482）今天首掛，昨日公布的招股結果顯示，該股以接近招股價下限定價，每股0.275元，公開發售部分超購約14.15倍。該股昨日在輝立暗盤收報0.27元，較上市價跌1.8%，耀才暗盤則平收。







