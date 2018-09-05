﻿大馬項目同遭叫停 中交建中鐵將追究

中國交通建設（1800）去年簽署參與馬來西亞東海岸鐵路項目（馬東高鐵），上月被馬來西亞新上任首相馬哈迪叫停。



中交建海外事業部執行總經理李慶偉表示，自7月收到馬來西亞銜接公司通知後，停工至今，仍未收到任何進一步的書面通知，目前兩國政府及承包商正就此工程進行磋商，望今年內能得到妥善答覆。按照行業規定，若該項目被正式取消，馬來一方或面臨罰款，但因簽有保密協議，不便透露罰款金額。中交建未有對該項目進行墊資，不須就項目進行撥備等工作。



中鐵未蒙受經濟損失



無獨有偶，另一家內地基建公司中國中鐵（390）早年以聯營方式收購馬來西亞「大馬城」項目60%股權，後被馬來前首相納吉布在任時單方面叫停。中鐵董事長兼黨委書記李長進表示，公司將對此保留法律追訴權，目前此項目仍處擱置狀態，公司需重新梳理規劃，而馬方已將公司投入該項目的資金係數歸還，中鐵未蒙受經濟上的損失。



今年上半年中鐵「一帶一路」相關項目新簽對外承包工程定單按年下降超三成，至477.9億元（人民幣，下同）。李長進表示，海外業務程序繁複，涉及年限長達5至10年，因此當中有諸多不可控因素。如若下半年有大型項目中標，相關新簽合同不會低於去年。



中交建上半年海外新簽合同額亦由去年的1402億元，跌至今年的1216億元。李慶偉解釋，因去年接到馬東鐵路這一大單體項目，此類項目並非年年都有，故今年的數字稍遜色於去年，但業務水平仍屬正常水平。在工程推進的過程中，遇到各種問題是在所難免，東馬高鐵的問題不會影響公司的「走出去」戰略，公司仍會支持國家「一帶一路」倡議。公司下半年在東南亞、南亞及拉丁美洲仍有儲備項目，根據其目前推進情況來看，有信心完成今年全年目標。