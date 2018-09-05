﻿中環IFC外望——華人文化紅杉投資愛奇藝體育

由華人文化集團和紅杉資本中國基金聯合設立的中國健騰體育產業基金昨日宣佈，將投資愛奇藝體育。愛奇藝體育是愛奇藝與當代明誠旗下新英體育，共同打造的超級綜合網上體育媒體平台，由雙方共同成立的合資公司北京新愛體育傳媒科技獨立運營。投資完成後，中國健騰體育產業基金將和IDG資本等投資機構，共同成為愛奇藝體育創始投資人，亦標誌愛奇藝體育完成A輪融資。



愛奇藝體育將匯集愛奇藝和新英體育兩方賽事資源和流量優勢，網羅足球、網球、高爾夫等頂級體育賽事，囊括英超、歐國聯、澳網、ATP男子世界巡迴賽、WTA國際女子網球賽事等比賽。愛奇藝網球會員與新英體育原有會員體系，也將成為愛奇藝體育會員。



華人文化代表、中國健騰體育產業基金合夥人徐志豪表示，一直堅信體育媒體平台在中國前景，並在過去幾年通過版權、製作和營銷方式，積極參與行業發展。



力寶華潤唔驚坐艇 大撐騰訊可返高峰



騰訊（700）近期股價猶如過山車，由年初嘅歷史高位474.6元，回落到上個月嘅一個月低位319元。但一直睇好股王嘅力寶華潤（156）行政總裁李聯煒（見圖）就繼續唱好，噚日開股東會仲話騰訊「一定有機會上返（高位）」。



力寶華潤係主力投資股票同物業嘅力寶（226）附屬公司，力寶華潤喺今年內已經多次買入騰訊正股，同埋股票掛鈎票據（ELN）。李聯煒噚日喺股東會後話，公司揀科技龍頭嚟投資，係希望增加收益，而且股份成交額大，貪佢容易出入咁話。



李聯煒仲話，騰訊現金充足，睇好騰訊嘅長線發展。近日騰訊股價大幅回落，正正係因為騰訊最令人期待嘅遊戲業務觸礁，得唔到國家政策扶持，所以市場應聲拋售。但李總仍然幫騰訊講好說話，認為騰訊O依家嘅低潮，只係遊戲監管規限，相信未來嘅中國市場，社交媒體會有極大發展潛力。佢認為騰訊最成功嘅係擁有超過10億活躍用戶嘅微信，仲話騰訊現價只係較買入價跌咗一成幾，完全動搖唔到佢對「股王」嘅信心。



高瞻