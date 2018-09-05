﻿中環IFC外望——華人文化紅杉投資愛奇藝體育

愛奇藝體育將匯集愛奇藝和新英體育兩方賽事資源和流量優勢，網羅足球、網球、高爾夫等頂級體育賽事，囊括英超、歐國聯、澳網、ATP男子世界巡迴賽、WTA國際女子網球賽事等比賽。愛奇藝網球會員與新英體育原有會員體系，也將成為愛奇藝體育會員。
華人文化代表、中國健騰體育產業基金合夥人徐志豪表示，一直堅信體育媒體平台在中國前景，並在過去幾年通過版權、製作和營銷方式，積極參與行業發展。
力寶華潤唔驚坐艇 大撐騰訊可返高峰
騰訊（700）近期股價猶如過山車，由年初嘅歷史高位474.6元，回落到上個月嘅一個月低位319元。但一直睇好股王嘅力寶華潤（156）行政總裁李聯煒（見圖）就繼續唱好，噚日開股東會仲話騰訊「一定有機會上返（高位）」。
力寶華潤係主力投資股票同物業嘅力寶（226）附屬公司，力寶華潤喺今年內已經多次買入騰訊正股，同埋股票掛鈎票據（ELN）。李聯煒噚日喺股東會後話，公司揀科技龍頭嚟投資，係希望增加收益，而且股份成交額大，貪佢容易出入咁話。
李聯煒仲話，騰訊現金充足，睇好騰訊嘅長線發展。近日騰訊股價大幅回落，正正係因為騰訊最令人期待嘅遊戲業務觸礁，得唔到國家政策扶持，所以市場應聲拋售。但李總仍然幫騰訊講好說話，認為騰訊O依家嘅低潮，只係遊戲監管規限，相信未來嘅中國市場，社交媒體會有極大發展潛力。佢認為騰訊最成功嘅係擁有超過10億活躍用戶嘅微信，仲話騰訊現價只係較買入價跌咗一成幾，完全動搖唔到佢對「股王」嘅信心。
高瞻