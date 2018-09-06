美加重啟貿易談判添緊張 科網股偏軟 納指跌96點

上周美加貿易談判無疾而終，雙方重新開始談判，美國與貿易夥伴摩擦升級，令市場情緒緊張，美股持續向下。加上新興市場危機擴散，拖累環球股市下挫。兩大社交媒體facebook和Twitter高層到參議院作證，令一眾科網股偏軟，拖累納指挫逾1%。杜指初段曾跌81點，報25871點，其後一度倒升；納指則曾跌129點，報7962點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25974點，升22點；納斯達克指數收報7995點，跌96點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見68.73港元，較香港收市價升0.93港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見317.74港元，較香港收市價跌7.06港元。



Twitter股價大跌5%



facebook營運總監桑德伯格和Twitter行政總裁多爾西出席參議院情報委員會的聽證會，解釋公司何以遲遲未能應對俄羅斯干預2016年美國大選，並製造輿論影響美國民眾。五大科網股facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet，股價分別跌1.1%、1.2%、1.6%、3.9%和1.6%，Twitter則大跌5.1%。



另外，美國與加拿大將繼續盡力解決貿易分歧，以重新修訂北美自由貿易協定（NAFTA）。雙方貿易談判一直緊張。美國總統特朗普在勞動節假期時曾威脅，如果加拿大不同意新條款，美國將撇開加拿大繼續推行該協議。



經濟數據方面，美國七月貿易赤字按月擴大9.6%，至501億美元，創2015年3月以來最大增幅，同時期內對華貿赤擴大至368億美元，再創紀錄。至於美國對2000億美元中國產品加徵25%關稅建議，將於9月6日截止接受意見。



港股方面，新興市場風險蔓延，環球貿易緊張情緒不斷發酵，恒指低開184點後，受A股拖累愈跌愈深，低見27208點，跌765點，是兩個半月以來最大單日跌幅，收報27243點，急挫729點。恒指50隻成份股全線下跌，下跌股份近1400隻。國指則收報10645點，下滑244點，成交金額增至951.97億元。



外圍不穩 港股瀉729點



藍籌股全軍覆沒，周二稍為反彈的騰訊（700）低見323.2元，收挫4.08%，報324.8元；友邦（1299）大跌3.24%，收報65.8元；舜宇（2382）大瀉6.39%，收報93.8元，為跌幅最大藍籌股；電能（006）微跌0.45%，收報54.9元，已屬表現最佳藍籌股。



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，港股完全受外圍因素所主導，而且投資氣氛及大市成交較疲弱，恒指短期內會持續走軟，於26800至28600點之間上落。



