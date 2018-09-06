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印度盧比曾見歷史新低

2018-09-06 列印
　　新興市場貨幣繼續受壓，印度盧比一度觸及歷史低位。印度盧比兌美元曾低見71.96，觸及紀錄低位，截稿前報71.75盧比兌一美元。市場人士稱，印度央行可能在當地現匯市場拋售美元，阻止盧比急跌。

　　印尼盾則報14938盾兌一美元，為20年低位，今年至今印尼盾已瀉約9%。印尼央行周三曾干預印尼匯市和債市，以平息印尼盾波動，印尼股市則大跌4%。印尼總統佐科維多多指出，當地必須持續加大投資及提高出口，才能解決經常帳赤字問題。

　　另外，阿根廷披索失守39披索，截稿前報39.02披索兌一美元；南非蘭特兌美元報15.41。由於美國聯儲局將於本月底議息，美匯轉強，加上貿易戰有加劇風險，資金加速流走新興市場，導致新興市場貨幣危機擴大。

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