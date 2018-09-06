美團點評明起招股 券商紛推優惠搶客

美團點評（3690）明日開始招股，但卻生不逢時遇上跌市，證券界預期認購反應難免受影響。雖然如此，多間證券行仍然推出認購優惠，希望借美團上市搶客。



致富集團證券業務主管郭家安表示，除了豁免認購手續費外，亦會舉行競猜美團首日股價高位及收市價的比賽，勝出的客戶可獲一手美團，以招股價計價值7000多元。至於寶盛證券亦表示，已預留20億元孖展供客戶認購。認購美團的新客戶，可獲豁免手續費，以及獲得100元超市禮券。富途證券則表示，已為美團以及稍後上市的海底撈預留近百億元孖展額度。



競猜股價贏一手股份



郭家安指出，由於早前掛牌的小米（1810）股價「潛水」，令投資者對同屬新經濟股的美團反應審慎，甚少客戶向該行查詢美團認購情況，但對稍後招股的海底撈反而較有興趣。



耀才證券行政總裁許繹彬表示，港股持續下行，息口持續上升，導致自平安好醫生（1833）上市以後的新股銷情都很差，孖展投資者也有所卻步；耀才證券為每隻新股都預留500億的孖展額，美團點評的孖展也只能「盡做啦」。至於息率方面，許繹彬指最終要取決於銀行，估計介乎2厘幾至3厘。



有消息指海底撈將於本周之內確定基礎投資者名單，下周一（10日）啟動路演，周三（12日）開始招股，26日掛牌。



萬勵達首掛潛水9.5%



新股吹淡風，昨天掛牌的萬勵達（8482）亦要「潛水」收場，收市報0.249元，較招股價0.275元跌9.5%，成交約4000萬元。



有報道指，內地比特幣礦機生產商比特大陸（Bitmain）希望在來港上市之前，先行籌集最多10億美元（78億港元）資金。早前有報道指，比特大陸或會以同股不同權方式來港上市。



