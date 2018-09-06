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長和兩日斥1.04億回購

2018-09-06 列印
　　長和（001）連續兩日回購股份，繼周二回購60萬股，昨日再度斥資4969.5萬元，回購55萬股，介乎90.15至90.55元，兩日共斥資1.04億元。雖然長和回購股份，但大市氣氛轉差，長和昨日跌1.2%，收報90.2元。長和周二以每股90.75元至91.05元作價，回購60萬股，涉及資金近5459萬元。

　　長實集團（1113）則連續三日回購股份，周一斥資一億回購股份，周二加碼回購約5130萬元的股份，昨日第三度進行回購，斥資7901.3萬元，以每股作價56.1元至56.85元，回購140萬股。長實（1113）昨日挫3.3%，收報56.25元。

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