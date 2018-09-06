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數碼通少賺8%　派息23仙

2018-09-06 列印
　　數碼通電訊（315）公佈截至六月底止全年度業績，盈利6.15億元，按年跌8.46%。每股盈利55.4仙，末期息派23仙。期內收入99.88億元，按年增14.61%。其中服務收入佔50.59億元，按年跌1.96%；手機及配件銷售收入49.29億元，按年增38.65%。

　　集團表示，客戶人數增16%至239萬人，月費計劃客戶流失率由1%降至0.8%。

  由於客戶人數增加及手機月費計劃客戶，持續轉用SIM Only月費計劃，流動服務月費計劃ARPU下降10%至257元。另外，因客戶持續轉用SIM Only月費計劃，再加上預付產品表現疲弱，令集團服務收入下跌。

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